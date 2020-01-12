التعليم تعلن عن التقويم الجامعي الجديد للجامعات التي تم تعطيل الدوام فيها بسبب المظاهرات

2020/01/12 | 18:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التعليم العالي تعلن عن التقويم الجامعي الجديد للجامعات التي تم تعطيل الدوام فيها بسبب المظاهرات لتعويض الطلبة عن الايام التي تم تعطيل الدوام فيها بسبب الاحتجاجات .واشارت الى […]

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