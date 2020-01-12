2020/01/12 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة ثقة أم زمن الغباء والحماقات ؟ – لويس إقليمس تبادلت إيران الردّ بالمثل عسكريًا على قوة “الاستكبار العالمي” التي تنفذ أجندتها في ضوء مصالحها القومية في كلّ الأحوال، فيما تسعى بها لتحييد قوى وشخصيات ترى فيهم أدوات للشر وعدم الاستقرار.لكنّ الردّ المقابل جاء هزيلاً في الفعل والقدرة ما حدا بالبعض كي يصوّره بما […]

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