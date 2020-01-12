2020/01/12 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسة خلط الأوراق – ادهم ابراهيم استهدف الجيش الأمريكي قواعد ميليشيات تابعة لحزب الله العراقي في العراق وسوريا، رداً على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية امريكية مشتركة بكركوك أدى إلى مقتل جندي أمريكي، وقد قتل بهذا الهجوم 25 شخصا مع ابو علي الخفاجي قائد الوحدة.وبالرغم من ان عبد المهدي قد ابلغ مسبقا بالهجوم الا […]

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