2020/01/12 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر يونايتد يسحق نورويتش سيتي فيرمينو ينتزع الفوز للريدز من عرين توتنهام هوتسبير لندن – وكالات حسم ليفربول قمة الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي، بالتغلب على توتنهام هوتسبير، بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام هوتسبير.وسجل هدف ليفربول الوحيد روبرتو فيرمينو في الدقيقة 37.وبهذا الانتصار، عزز ليفربول موقعه في الصدارة رافعًا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيرمينو ينتزع الفوز للريدز من عرين توتنهام هوتسبير) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيرمينو ينتزع الفوز للريدز من عرين توتنهام هوتسبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).