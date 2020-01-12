أمريكا: سنغادر العراق وفقا لاتفاقنا معه

2020/01/12 | 19:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تنوي سحب قواتها من العراق وفقا لنظام وتوقيت حدده الاتفاق مع وبغداد حول الوجود العسكري لبل...

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