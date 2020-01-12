2020/01/12 | 19:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس من حقِّ الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب أن يرفُض الطّلب الذي تقدّمت به الحُكومة العِراقيّة رسميًّا بسحب جميع القوّات الأمريكيّة من العِراق لأنّ هذا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفض أمريكا طلب العراق بالانسحاب الفوري.. هل دقت ساعة المقاومة؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفض أمريكا طلب العراق بالانسحاب الفوري.. هل دقت ساعة المقاومة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).