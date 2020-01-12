2020/01/12 | 19:23 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف بصواريخ كاتيوشا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/12 | 19:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

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