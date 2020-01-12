اتحاد الشرطة يكرم الرياضيين الرواد

2020/01/12 | 19:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

كرم اتحاد الشرطة الرياضي الابطال من رواد الرياضة الشرطاوية والهيئات الادارية لاندية وزارة الداخلية واصحاب الانجازات للعام الماضي 2019 بحضور وكلاء وزارة الداخلية والشخصيات البارزة في الاندية المحلية ونجوم الرياضة والصحافة.

استهل الحفل بقراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق ليلقي بعدها رئيس اتحاد الشرطة اللواء مهدي الفكيكي كلمة اكد فيها حرص ادارة اتحاد الشرطة العراقي على الارتقاء بالعمل الرياضي وجعله نموذجيا في كل شيء ، مبينا ان الادارة حريصة على تكريم المتميزين الابطال اصحاب الانجازات ولمختلف الالعاب مما يعطيهم دافعا معنويا كبيرا للحفاظ على استمرار تالقهم ويشكل لهم حافزاً قوياً في بذل مزيد من الجهد والعطاء في البطولات القادمة .

واكد الرواد المكرمون ان هذا التكريم تزامن مع اعياد كانون الثاني المتضمنة يوم الجيش والشرطة العراقية واستذكارنا الرواد من الرياضيين.



وقال عدد من الحاضرين ان هؤلاء الرواد ينبغي ان لاننساهم ويجب ان يبقوا دائما في الذاكرة وعلينا ان نكرمهم التكريم المعنوي قبل التكريم المادي وان نكون محتفظين في ذاكرتنا باسهاماتهم الرائعة في رياضة البلد وهذا التكريم هو عرفان للجميل واستذكار للجهود الخيرة التي بذلتها هذه الكوكبة طيلة عقود من الزمن كاداريين ولاعبين ومدربين وحكام.

من جهته قال عدد من اصحاب الانجاز إن الرياضة العراقية لم تشهد منذ فترة طويلة مهرجانا لتكريم لاعب او رائد رياضي لافتين في الوقت نفسه الى الجهود التي بذلتها ادارة اتحاد الشرطة في دعم الرياضيين بالامكانيات المتوفرة واستطاعت ان تثبت نفسها على عكس الجهات المختصة بالشان الرياضي بحسب قولهم.



وبينوا انهم تعرضوا للاهمال الكبير، وهذا التكريم منحهم حافزا قويا ويولد حلقة تواصل بين اهل الانجاز السابقين واللاعبين المبتدئين في الايام المقبلة.

وفي الختام قدم اتحاد الشرطة الشهادات التقديرية ودروع الابداع لكوكبة من الرياضيين واللاعبين والمدربين اصحاب الاوسمة الدولية السابقين والحاليين.



ومن الذين شملهم التكريم البطل العالمي ببناء الاجسام عباس الهنداوي واللاعبون الدوليون بكرة القدم حسين لعيبي ورياض نوري ويونس عبد علي وكريم صدام وفيصل عزيز وفي بقية الالعاب امثال سمير خليل وفرق الكيك بوكسنك والجودو وبناء الاجسام والمصارعة واندية الحدود والدفاع المدني والجنسية.

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