اختتام الدورة التدريبية والتحكيمية للتايكواندو

2020/01/12 | 19:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / حيدر كاظم

اختتمت الدورة التدريبية والتحكيمية الاساسية الأولى للتايكواندو التي اقامها الاتحاد المركزي للعبة في العاصمة بغداد، تحت اشراف نخبة من المدربين والحكام الدوليين وبمشاركة واسعة تجاوزت المئة وعشرين لاعبا وحكما من بغداد وباقي المحافظات.

وتضمنت الدورة تعريفات مفصلة عن تطورات اللعبة والقوانين الجديدة التي طرأت على الفعاليات المختلفة في رياضة التايكواندو ، وكذلك جاءت لتشكيل اللجان الجديدة للمدربين والحكام تحضيرا لتنفيذ منهاج الاتحاد السنوي.

واكد عضو اتحاد التايكواندو حسن جواد الحمداني ان اتحاده يسعى للنهوض بواقع اللعبة من خلال اقامة الدورات التدريبية والتحكيمية والبطولات المحلية لمختلف الفئات العمرية فضلا عن التخطيط للمشاركات الخارجية العربية والقارية بغية تحسين نتائج منتخباتنا الوطنية وانديتنا.

واشادت لاعبة منتخبنا الوطني بالتايكواندو نور الهدى رعد بمنهاج الدورة، مؤكدة انها طورت من قدرات المشاركين وعززت لديهم الخبرة وعرفتهم باهم القوانين والمتغيرات التي طرأت على اللعبة مؤخرا.

واشارت رعد الى ان الدورة تميزت بمشاركة نخبة من المدربين واللاعبين المتواجدين في العراق، معربة عن طموحها بالمشاركة في الدورات التدريبية مستقبلا بغية اكتساب الخبرة اللازمة التي تؤهلها لقيادة الاندية والمنتخبات النسوية برياضة التايكواندو.

ووزعت في ختام الدورة شهادات تقديرية بين المشاركين الذين اثنوا على الاضافات التي تلقوها خلال ثلاثة ايام متواصلة.

تجدر الاشارة الى ان اتحاد اللعبة شرع بعد ختام الدورة بتحضيراته لتصفيات المنتخب الوطني للفئات كافة استعدادا للمشاركة في البطولة الاسيوية التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت في شهر اذار المقبل .

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