2020/01/12 | 19:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جامع الرحمن الكبير هو أحد مساجد بغداد الحديثة ومن أكبر الجوامع في العراق، ولقد بدء العمل فيه عام 1999م، من قبل الدولة العراقية وتوقف العمل فيه بعد الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003م، اصبح متروكا، الى ان اصبح مقرا لحزب الفضيلة الاسلامي.تبلغ مساحة المسجد 200 الف متر مربع ومساحة الحرم 150 الف متر مربع، ويتسع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاكم واحتجاج وقطع طرق وحرائق.. ما قصّة أكبر جوامع بغداد؟.. فيديو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاكم واحتجاج وقطع طرق وحرائق.. ما قصّة أكبر جوامع بغداد؟.. فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).