اصابة اربعة منتسبين من القوة الجوية بسقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد

2020/01/12 | 19:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ،اليوم الاحد، اصابة اربعة من منتسبي القوة الجوية بينهما ضابطين إثنين بسبب تعرض قاعدة بلد الى قصف بصواريخ الكاتيوشا.

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