إصابة أربعة جنود عراقيين بقصف صاروخي على قاعدة شمال بغداد

2020/01/12 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب أربعة جنود عراقيين الأحد في قصف صارةخي استهدف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وسقطت أربعة صواريخ على القاعدة التي تضم جنودا أميركيين، بحسب ما أكد مصدر عسكري، ما أسفر عن إصابة أربعة عسكريين عراقيين بحسب بيان للجيش العراقي.

وغادرت غالبية القوات الأميركية قاعدة بلد بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد استهدف بهجوم الصاروخي فجر الأربعاء قاعدتي عين الأسد وأربيل، لكنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في ضربة أميركية في العاصمة العراقية بغداد في الثالث من يناير.

وكشفت وزارة الدفاع الأميركية أن الصواريخ الإيرانية انطلقت من ثلاث قواعد داخل إيران، مؤكدة أنها لم تحقق أهدافها المرجوة.

وقالت إن عدد الصواريخ المطلقة كان 16 وأن 12 صاروخا فقط أصابت أهدافا مثل أبنية وخيما، ولم تكن دقيقة.

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