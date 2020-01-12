حكومة كوردستان تصدر توضيحا

2020/01/12 | 19:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة اقليم كوردستان تصدر توضيحا

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