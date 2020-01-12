انتهاء موسم سواريز مع برشلونة

2020/01/12 | 19:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انتهى موسم لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بعد خضوعه لجراحة في الركبة، اليوم الأحد، على يد الطبيب رامون كوجات.

وأجرى نجم أوروجواي جراحة، في غضروف الركبة اليمنى، بعد شعوره بآلام، داهمته قبل مباراة إسبانيول في الليجا، وتجددت خلال مواجهة أتلتيكو مدريد (2-3) في السوبر الإسباني.

وبحسب بيان رسمي صادر عن برشلونة، فإن المدة المتوقعة لغياب سواريز هي 4 أشهر، وهو ما يعني انتهاء موسمه تقريبا مع الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أمس، أن النادي الكتالوني لا ينوي التعاقد مع بديل لمهاجمه الأبرز، نظرا لأن مدة غيابه لن تزيد عن 6 أسابيع.

لكن وفقا لآخر المعلومات، التي توفرت عقب إجراء الجراحة، سيمتد غياب سواريز إلى 4 أشهر.

وسيضع ذلك البلوجرانا في ورطة جديدة، بينما يواجه الفريق بالفعل تبعات الهزيمة أمام الروخي بلانكوس، وسط أنباء عن تغيير محتمل في القيادة الفنية.

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