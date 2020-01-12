الاعلام الامني: اصابة ضابط و3 منتسبين بقصف بصواريخ الكاتيوشا على قاعدة بلد الجوية

2020/01/12 | 19:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن اصابة ضابط و3 منتسبين بقصف بصواريخ الكاتيوشا على قاعدة بلد الجوية.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تتعرض الى قصف بصواريخ الكاتيوشا، مما ادى الى اصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية".

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