رسمياً. سواريز يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر للإصابة

2020/01/12 | 19:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأحد ،عن غياب مهاجمة الأورغوياني لويس سواريز ،عن صفوف الفريق لمدة 4 أشهر ، أي حتى نهاية الموسم الحالي وذلك بداعي الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الركبة.وقال برشلونة في بيان له مساء اليوم واطلعت عليه "كلكامش برس"، "سواريز خضع اليوم الأحد للعملية الجراحية بنجاح، وسيكون الوقت المقدر لغياب مهاجم الفريق أربعة أشهر".وكان النادي الكتالوني قد أعلن صباح اليوم أن لاعبه سواريز سيخضع لعملية جراحية في غضروف الركبة اليمني، تحت إشراف الطبيب رامون كوجات.

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