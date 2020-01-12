بالصورة.. حركة طيران دولية غير مسبوقة فوق الاجواء العراقية

2020/01/12 | 19:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةافادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن الاجواء العراقية اكتضت بالطائرات من مختلف شركات الطيران.وذكرت "رويترز" ان المجال الجوي العراقي يمتلئ بالطائرات العابرة لأجوائه بعد قرار وكالة السلامة الجوية الاوربية "EASA" بمنع شركات النقل الجوي الاوربية من الطيران في المجال الجوي الايراني.واظهرت الوكالة صورة للاجواء العراقية لمساء اليوم الاحد، ورصدت فيها الحركة الكثيفة للطائرات من مختلف شركات الطيران العربية والدولية.يذكر ان عقد جباية الرسوم عن الطائرات العابرة للأجواء العراقية بين وزارة النقل ومنظمة الطيران المدني الدولية "آياتا"ستترتب عليه إيرادات مالية بقيمة تزيد على 80 مليون دولار سنوياً، خاصة وأن موقع العراق الجغرافي مهم ويستقطب دول الخليج والمنطقة كافة.

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