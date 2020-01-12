أقاليم على أساس السكان.. هشام الهاشمي

2020/01/12 | 20:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي: تنبيه: في الأسابيع والأيام الماضية؛ حدثت نقاشات معمقة لتنفيذ احد الحلول القابلة للتسويات والتي تتوافق عليها امريكا والغرب ودول جوار العراق الكبيرة ” ايران وتركيا والسعودية”، لتفعيل العراق كدولة فدرالية، بعدة اقاليم على أساس عدد السكان والثروات والتقارب الثقافي وعلى غرار تجربة اقليم كردستان العراق الناجحة، فمثلا؛ تسمية […]

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