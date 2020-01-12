ثمانية صواريخ وأربع إصابات.. قصف جديد بالكاتيوشا يستهدف قاعدة عسكرية عراقية

2020/01/12 | 20:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، ان قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تعرضت الى قصف ب ٨ صواريخ الكاتيوشا.مما ادى الى اصابة اربعة من منتسبي القوة الجوية العراقية بينهما ضابطين إثنين .في الوقت ذاته قال الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، ان” قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين خالية من الوجود […]

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