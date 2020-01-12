طاقم اردني لقيادة مباراة الاولمبي العراقي والتايلندي الثلاثاء في نهائيات اسيا

2020/01/12 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2020)، طاقم حكام مباريات المجموعة الاولى، في اليوم السابع من بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وتقام الثلاثاء مباراتان ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في البطولة، الاولى تجري بين العراق وتايلند على ملعب راجامانغالا الدولي، فيما تقام الثانية في ملعب ثاماسات وتجمع استراليا والبحرين.

وسيقود مباراة العراق وتايلند طاقم مؤلف من الاردني أدهم مخادمة (حكم ساحة)، والحكمان المساعدان أحمد الرويلي ومحمد مصطفى الخلف من الاردن ايضا، فيما يكون الحكم الرابع: كريشانثا بيريرا من (سريلانكا)، وحكم الفيديو المساعد محمد تقي بن جاهاري من (سنغافورة)، والحكام المساعدين لحكم الفيديو فالنتين كوفالينكو (أوزبكستان)، كو هيونغ-جين (كوريا الجنوبية).

اما مباراة أستراليا والبحرين فسيقودها الحكم محمد عبد الله من (الإمارات)، والحكمين المساعدين محمد الحمادي وحسن المهري من (الإمارات) ايضا، اما الحكم الرابع فهو كيم جونغ-هيوك من (كوريا الجنوبية)، وحكم الفيديو المساعد عمار الجنيبي من (الإمارات)، الحكام المساعدين لحكم الفيديو هم عمر العلي (الإمارات)، ليو كووك مان من (هونغ كونغ).

ويتصدر المنتخب الاسترالي فرق المجموعة الاولى بـ 4 نقاط، يليه التايلندي بـ 3 نقاط، والعراقي بنقطتين، والبحريني بنقطة واحدة.

بغداد اليوم- خاص

اكد رئيس وفد المنتخب الاولمبي العراقي عضو الاتحاد يحيى زغير، الاحد (12 كانون الثاني 2020)، بأن هناك تكريماً خاصاً لمباراة تايلند والعراق الحاسمة في الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات فرق المجموعة الاولى بنهائيات اسيا الجارية في تا

بغداد اليوم- خاص

أشار رئيس وفد المنتخب الاولمبي العراقي عضو الاتحاد يحيى زغير، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2020)، الى ان اتفاقا جرى بين رئاسة الوفد والملاك التدريبي للفريق يقضي بسحب الهواتف النقالة للفريق قبل مباراة المنتخب العراقي ونظيره التايلن

بغداد اليوم-بغداد

يخوض منتخب سوريا، اليوم الاحد (12كانون الثاني 2020)، مواجهة صعبة عندما يتقابل مع اليابان على ملعب ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

ويلتقي في المب

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