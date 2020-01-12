2020/01/12 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة : العراق يحقق الإكتفاء الذاتي من الحنطة بغداد – الزمان أكدت وزارة الزراعة، أنها حققت الاكتفاء الذاتي من الحنطة، وأشارت إلى وصول أول طائرة من الأبقار الهولندية ذات الإنتاجية العالية للحليب إلى محافظة بابل.وقال وزير الزراعة صالح الحسني خلال استقباله رئيس منظمة الأغذية والزراعة (فاو) صلاح الحاج حسن، إن (الوزارة استطاعت خلال فترة قصيرة […]

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