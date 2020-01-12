سامى لبيب - تأملات فى أسئلة

2020/01/12 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب - لماذا يؤمنون وكيف يعتقدون (50) .- الإيمان عندما يُغيب عقولنا (1) .كتبت عشرات بل مئات المقالات تُفند وجود إله وتثبت خطأ وهشاشة فكرة وجود إله كما كتبت كثيراً فى أن الأديان منتج فكري بشري يُعبر عن هوية ومصلحة سياسية إجتماعية .نهجت فى كتاباتى الناقدة لفكرة الإله والدين نهجاً منطقياً ذو رؤية فلسفية , ولكنى إكتشفت أن الأمور لا تحتاج الفلسفة والرؤى الفكرية والتحليلية العميقة , ففكرة وجو......

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