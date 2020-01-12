2020/01/12 | 20:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية النائب علي الحميداوي عن استكماله الموافقات لاقامة نصب تذكاري للشهيد ابو مهدي المهندس في مكان استشهاده بالقرب من مطار بغداد الدولي.وقال الحميداوي في بيان وتلقته وكالة صدى , قدمنا مقترحاً الى السيد وزير الثقافة والسياحة والاثار ، على اقامة نصب صرح او رمز تذكاري يخلد تضحيات الشهيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اقامة نصب تذكاري لابي مهدي المهندس في مكان حادثة الاغتيال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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