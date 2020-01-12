بالفيديو.. أهالي الموصل: دماء سليماني والمهندس لن تذهب سدى

2020/01/12 | 20:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل (العالم) 2020.01.12 - شهدت محافظة نينوى شمال العراق المزيد من الفعاليات ومراسيم التأبين تخليداً لذكرى الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ور...

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