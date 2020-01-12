رويترز: سقوط 7 قذائف على قاعدة بلد العراقية وإصابة 4 جنود عراقيين


رويترز: سقوط 7 قذائف على قاعدة بلد العراقية وإصابة 4 جنود عراقيين
2020/01/12 | 20:54 - المصدر: اليوم السابع
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