2020/01/12 | 20:54 - المصدر: اليوم السابع
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: سقوط 7 قذائف على قاعدة بلد العراقية وإصابة 4 جنود عراقيين) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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