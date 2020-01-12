مصدر يكشف عن تفاصيل اعتقال 5 متظاهرين من ذي قار في كربلاء

2020/01/12 | 20:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع بمحافظة كربلاء، اليوم الأحد، عن تفاصيل اعتقال 5 مواطنين من أهالي ذي قار في منطقة بين الحرمين وسط المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "قوات أمنية تابعة للعتبة الحسينية والعباسية المقدستين اعتقلت 5 شباب من محافظة ذي قار كانوا في زيارة للأمام الحسين في منطقة بين الحرمين بعد مزاح قوي بينهم".

ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية التابعة للعتبتين قامت بتفتيش أجهزة المواطنين وعثرت على نشاط كثيف لهم في التظاهرات".

وبين المصدر، أن "أجهزة العتبتين الأمنية قامت باحالة المواطنين الخمسة إلى الأمن الوطني في كربلاء والذي بدوره قام بفتح ملف تحقيقي لهم أمام محكمة تحقيق كربلاء، حيث من المنتظر أن يتم تسفيرهم إلى محافظة ذي قار خلال الساعات المقبلة".

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