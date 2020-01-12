2020/01/12 | 20:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توزيع رواتب الشهداء والسجناء السياسيين مطلع الاسبوع المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/12 | 20:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع رواتب الشهداء والسجناء السياسيين مطلع الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع رواتب الشهداء والسجناء السياسيين مطلع الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).