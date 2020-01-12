2020/01/12 | 21:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نقابة المعلمين في واسط، الاحد، عن استئناف الدوام في جميع مدارس المحافظة.وقالت النقابة في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “تم استئناف الدوام في جميع المدارس بالمحافظة”، داعية “الكوادر التدريسية الى الالتزام بالدوام”.واكدت النقابة انه “في حالة تسويف المطالب المشروعه سوف يتم اعلان الاضراب بعد امتحانات نصف السنة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة المعلمين في واسط تعلن استئناف الدوام في جميع مدارس المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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