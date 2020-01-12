2020/01/12 | 21:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، عن سبب عدم استهداف القوات الأميركية في قاعدة التاجي.وقال سلامي في كلمة له أثناء جلسة البرلمان إن “جميع أهدافنا من الضربة الصاروخية تحققت”، مشيراً إلى أن “أميركا لم تستطع صد صواريخنا”.تفوق وأضاف، “أردنا أن نستهدف قاعدة التاجي ولكن بسبب قربها من بغداد ووجود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوايا إيرانية لقصف قاعدة عراقية قرب بغداد وأخرى بصلاح الدين.. سببان وراء تغيّر الأهداف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوايا إيرانية لقصف قاعدة عراقية قرب بغداد وأخرى بصلاح الدين.. سببان وراء تغيّر الأهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).