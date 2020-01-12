انفجار عبوة في قضاء الرفاعي بذي قار

2020/01/12 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمنى، الأحد (12 كانون الثاني 2020) بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الرفاعي، شمالي محافظة ذي قا...





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