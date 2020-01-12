أكرم الكعبي يتعهد لإبنة سليماني بالانتقام من الولايات المتحدة

2020/01/12 | 21:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، بالانتقام من الولايات المتحدة، على خلفية قيامها بقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، ان الكعبي أكد لابنة قائد فيلق القدس زينب قاسم سليماني، اثناء زيارته منزل العائلة للتعزية بمقتل الأخير، ان ما أطلق عليها جبهة المقاومة ستنتقم لوالدها، مبينا ان العراق لن يكون آمنا بعد الآن للأميركيين.

وأضافت الوكالة ان الكعبي خاطب ابنة سليماني بالقول، من حقكم طلب الثأر والانتقام، وسوف تسمعون قريبا اخبارا بهذا الشأن.

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