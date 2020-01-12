2020/01/12 | 21:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتابة وتقديم – جميل الجميل – من براءة الحياة اليومية تنبتُ جذور الإستمرارية والعمل وجه جريء يبتسم بوجه الحرب والكراهية، وجه عشريني يتحدّى كلّ القيود التي وقفت أمام المرأة بصورة عامة، حرمها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من إكمال دراستها التي رافقتها طوال مسيرتها الحياتيه في بعشيقة، حلم كلّ فتاة أن تكمل مدرستها بسلام وإبتسامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاة من بعشيقة بالرّغم من صغر سنّها، إلّا أنّها واجهت مجتمعاً كاملا) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاة من بعشيقة بالرّغم من صغر سنّها، إلّا أنّها واجهت مجتمعاً كاملا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).