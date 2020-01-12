2020/01/12 | 21:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أنها حققت الاكتفاء الذاتي من الحنطة، في حين أشارت إلى وصول أول طائرة من الأبقار الهولندية ذات الإنتاجية العالية للحليب إلى محافظة بابل.وقال وزير الزراعة صالح الحسني خلال استقباله منظمة الأغذية والزراعة (فاو) صلاح الحاج حسن، بحسب بيان له، إن “الوزارة استطاعت خلال فترة قصيرة ورغم الظروف التي تمر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة: نؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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