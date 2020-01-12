نداء تقسيم العراق.. عمر الراوي

2020/01/12 | 21:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عمر الراوي: انتشار بعض الاّراء في الآونة الاخيرة و النداء الى تقسيم العراق لا يفعله الا الذين عندهم قصر نظر و عدم دراية أو غباء سياسي.هل يعتقد هؤلاء ان دولة جديدة مبنية على أساس طائفي مذهبي او عرقي هو يضمن النجاح؟ هل يعتقد ان تناغم مذهبي و اثني يَضمْن الأمن و الوحدة و […]

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