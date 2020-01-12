إصابات بهجوم صاروخي عنيف استهدف قاعدة تضم قوات أمريكية شمالي العراق

2020/01/12 | 21:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراستهدف هجوم صاروخي جديد، قاعدة بلد الجوية والتي تضم قوات أمريكية، شمالي العراق، في استمرار للعمليات ضد القواعد العسكرية في البلاد منذ أسابيع.

استهدف هجوم صاروخي جديد قاعدة بلد العسكرية التي تضم قوات أمريكية وأسفر عن إصابات بين صفوف منتسبي القوة الجوية العراقية

وقال مصدر أمني في حديث لـ "الترا عراق"، يوم الأحد 12 كانون الثاني/يناير، إن "عددًا من الصواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، مما أدى إلى إصابات بين صفوف القوات العراقية المنتشرة هناك".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بعض الصواريخ أصابت مدرج طائرات أف – 16".

من جانبها ذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة إلى قيادة العمليات المشتركة، أن "قاعدة بلد تعرضت إلى قصف بثمانية صواريخ كاتيوشا".

وأضاف البيان، أن "الهجوم أدى إلى إصابة ضابطين وعنصرين من منتسبي القوة الجوية العراقية".

وتعرضت قاعدة بلد الجوية، حيث تقبع طائرات أف – 16 أبرز أسلحة القوات العراقية، إلى سلسلة هجمات كثيرة ضمن عمليات مستمرة ضد مقرات التواجد العسكري الأمريكي في البلاد ارتفعت حدتها منذ أشهر، قبل أن تتفاقم بعد الغارة الأمريكية التي أدت إلى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير.

تضم قاعدة بلد طائرات أف - 16 العراقية ومنتسبين من القوة الجوية فضلًا عن مدربين وفرق صيانة عسكرية أمريكية

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، الفصائل المسلحة المقربة إلى إيران بالوقوف خلف الهجمات بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني، فيما ترفض واشنطن سحب قواتها من البلاد على الرغم من قرار البرلمان الذي ألزم الحكومة باتخاذ إجراء إخراج القوات الأجنبية.

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