مجهولون يطلقون النار على المتظاهرين في كربلاء واصابة ثلاثة

2020/01/12 | 21:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاحد، إن اشخاصا مجهولين يرتدون ملابس مدنية قاموا بإطلاق نار على المتظاهرون في ساحة التربية بمدينة كربلاء ، ما ادى الى إصابة ثلاثة متظاهرين بجروح بليغة ومتوسطة.وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) ان ما إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات […]

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