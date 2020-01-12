هل سينجح العراق في طرد القوات الامريكية؟

2020/01/12 | 21:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت رفضت امريكا الطلب الذي تقدمت به الحكومة العراقية رسميا بسحب قواتها من العراق في خطوة تتعارض مع قرار البرلمان العراقي يقول بعض المحللين إن الرف...

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