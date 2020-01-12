استبق السلطات.. تحقيق صحافي استقصائي عن اغتيال احمد عبد الصمد وصفاء غالي في البصرة

2020/01/12 | 21:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت صحيفة نيويورك تايمز ، اليوم الأحد، إجراء تحقيق صحفي في جريمة اغتيال مراسل دجلة في البصرة احمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي .ودعا الصحفي الاستقصائي كريستيان تريبرت المتخصص بإعداد التحقيقات في الشرق الاوسط كل من لديه معلومة أو صور او مقاطع فيديو قد تكون مهمة ضمن التحقيق او دليل جرمي يمكن الاستناد إليه […]

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