عدلي محمد احمد - معاداة الثورات الشعبيه التحاق فعلي بالامبرياليه

2020/01/12 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_محمد_احمد هل اخطأ معظم الاشتراكيين عندما منحوا تأييدهم لايران واحزابها العربيه ضد امريكا والصهاينه, اطلاقا , اذن مالجديد؟ هو بروز وسيادة الموقف الطبقي المعادي للجماهير الشعبيه التي فاض بها حتي منهم فصرخت بثوراتها وانتفاضاتها, التي سرعان ما طاردت الميليشيات المواليه لطهران ثوارها وحرقت خيام معتصميها واخذت في الخطف والقتل والتعذيب كل مذهب , سواء في العراق او في لبنان وان يكن الامر اهون قليلا , نظرا لحكمة ......

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