المالية النيابية: تسديد اخر دفعة من ديون الكويت خلال 2020 والبالغة ملياري دولار

2020/01/12 | 21:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان 2020 ستشهد تسديد اخر دفعة من ديون الكويت المترتبة على العراق والبالغة ملياري دولار، مبينة انها ستضمن بموازنة العام الجاري.وقال عضو اللجنة المالية حنين القدو لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ان “ العراق لديه ديون عديدة ربما سيتحرك لتأجيل تسديد بعضها الى الأعوام المقبلة او لتقليلها من خلال

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