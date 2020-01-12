2020/01/12 | 21:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو، اليوم الاحد، أن موازنة هذا العام ستتضمن صرف آخر دفعة من الديون المترتبة بذمة الحكومة العراقية للكويت والبالغة ملياري دولار.وقال قدو في تصريح صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "مجموع مبالغ موازنة العراق لعام 2020 تبلغ 50 تريليون دينار، حيث تتوزع بين رواتب عن النفقات الحاكمة كالبطاقة التموينية وأجور قضايا أخرى".وأوضح، أن "مجمل الديون المترتبة بذمة العراق تصل إلى 28 مليار دولار".واشار إلى "سعي العراق لتأجيل دفع ديونه لدول الخليج أو التوجه إلى نادي باريس لتقليلها الى 40%".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موازنة 2020 تتضمن صرف آخر دفعة من ديون الكويت) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موازنة 2020 تتضمن صرف آخر دفعة من ديون الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).