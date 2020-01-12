الصدريون يهاجمون أحمد البشير.. تهديدات بالقتل والسحل بسبب “الراقصات”

2020/01/12 | 21:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق هاجم أتباع #التيار_الصدري الذي يتزعمه #مقتدى_الصدر، الإعلامي العراقي الساخر #أحمد_البشير، بعد انتقام الأخير لتغريدة الصدر التي ورد فيها ذكر “الراقصات”.فقد هاجم الصدر، الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب […]

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