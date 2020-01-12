2020/01/12 | 21:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تصدر تعليماتها في صياغة أسئلة امتحانات نصف السنة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تصدر تعليماتها في صياغة أسئلة امتحانات نصف السنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تصدر تعليماتها في صياغة أسئلة امتحانات نصف السنة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تصدر تعليماتها في صياغة أسئلة امتحانات نصف السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).