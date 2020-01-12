التحالف الدولي يعلق على قصف قاعدة بلد بالصواريخ ويوضح حقيقة حدوث اصابات بين عناصره

2020/01/12 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد التحالف الدولي، الاحد 12-1-2020، انه لم يتأثر أحد من عناصره بالقصف الصاروخي الذي استهدف ق...





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