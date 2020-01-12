حسين سلامي: ايران ستعلن انتصارا كبيرا على الولايات المتحدة خلال ايام

2020/01/12 | 21:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، ان بلاده ستكشف خلال الأيام المقبلة، عن انتصار كبير على الولايات المتحدة.

وأوضح سلاني خلال كلمة القاها في جلسة مغلق للبرلمان الإيراني، ان تحطم الطائرة الأوكرانية، لم يسمح لغاية الآن، بالكشف عن الأبعاد الكاملة، لما اسماه الانتصار الذي تحقق بقصف القاعدتين الأميركيتين في العراق، في إشارة الى استهداف قاعدة عين الأسد وقاعدة اخرى قرب أربيل قبل أيام، بعدد من الصواريخ الباليستية.

وكان سلامي في وقت سابق، إنه كان يفضل الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية، على أن يكون محرجا أمام الشعب الإيراني.

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