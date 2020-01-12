بالوثيقة .. الموافقة على اقامة نصب تذكاري للشهيد ابو مهدي المهندس في مكان استشهاده

2020/01/12 | 21:40 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- كشف عضو لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية النائب علي الحميداوي عن استكماله الموافقات لاقامة نصب تذكاري للشهيد ابو مهدي المهندس في مكان استشهاده بالقرب من مطار بغداد الدولي.وقال الحميداوي في بيان صحفي : قدمنا مقترحاً الى السيد وزير الثقافة والسياحة والاثار ، على اقامة نصب صرح او رمز تذكاري يخلد تضحيات الشهيد ...

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