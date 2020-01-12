الحرس الثوري الإيراني: هدف هجماتنا الصاروخية في العراق لم يكن قتل الجنود الأمريكيين

2020/01/12 | 21:41 - المصدر: فرانس 24

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قال قائد الحرس الثوري الإيراني الأحد في مجلس الشورى إن هدف الضربات التي شنت الأربعاء على قاعدتين عسكريتين في العراق، لم يكن بهدف قتل الجنود الأمريكيين المتواجدين فيهما.



وشنت إيران هذه الهجمات الصاروخية بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في ضربة أمريكية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني.

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