اقامة نصب تذكاري للشهيد ابو مهدي المهندس في بغداد

2020/01/12 | 21:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية في البرلمان العراقي النائب علي الحميداوي، اليوم الاحد، عن استكماله الموافقات لاقامة نصب تذكاري لـ"الشه...

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