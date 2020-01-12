الوثيقة .. الموافقة على اقامة نصب تذكاري للشهيد ابو مهدي المهندس في مكان استشهاده

2020/01/12 | 21:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية النائب علي الحميداوي عن استكماله الموافقات لاقامة نصب تذكاري للشهيد ابو مهدي المهندس في مكان استشهاده بالقرب من مطار بغداد الدولي.وقال الحميداوي […]

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