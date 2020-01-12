الداخلية: نتائج التحقيق باغتيال احمد عبد الصمد وصفاء غالي ستُعلن في الأيام المقبلة

2020/01/12 | 21:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن وكيل وزير الداخلية اللواء محمد الساعدي، مساء اليوم الأحد، أن نتائج التحقيق في عملية اغتيال الصحفيين أحمد عبد الصمد، وصفاء غالي، سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، فيما تعهد محافظ البصرة أسعد العيداني، بملاحقة منفذيّ الجريمة.وقال الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة، وقائد شرطة المحافظة الفريق رشيد فليح، حضرته "كلكامش برس"، إن "زيارتي لمحافظة البصرة تأتي في ضوء توجيهات وزير الداخلية لتشكيل فريق عمل للاطلاع على حيثيات اغتيال الشهيدين الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء غالي".واشار الى ان "الجهات الامنية متكاتفة ومتعاونة للوصول الى الجناة وهناك تحقيق متكامل بالتعاون مع وكالة الاستخبارات الاتحادية وقيادة شرطة البصرة حول القضية وبتوجيه من محافظ البصرة".وأكد الساعدي ان "الايام المقبلة سيتم تقديم تقرير للوصول الى النتائج النهائية بحادثة اغتيال الشهيدين الصحفيين في المحافظة".من جانبه، توعد محافظ البصرة اسعد العيداني بـ"ملاحقة المجرمين الضالعين بعملية اغتيال الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء غالي"، مضيفا "فقدت صديقين عزيزين بصريين كان لهما دور في نقل الأحداث المهمة للشارع العراقي والبصري".ولفت الى انه "يرفض الاعتداء على اي صحفي يقوم بواجبه في تغطية الأحداث المختلفة التي تمس حياة المواطن البصري"، مؤكدا ان "الأجهزة الامنية تتابع القضية المتعلقة بجريمة اغتيال الشهيدين وهناك قضايا فنية يتم متابعتها من قبل الجهد الاستخباراتي للوصول الى الجناة".وختم بالقول "في حال الوصول الى الجناة المجرمين المتورطين بالاغتيال سيتم الاعلان عنهم امام العالم وسيتم ملاحقتهم اينما يكونوا".فيما قال قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، انه "مع بداية حادثة مقتل الشهيدين الصحفيين كان هناك اتصال مباشر من قبل رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني للتحقيق بحادثة مقتل الشهيدين".واوضح ان "في الايام المقبلة سيتم التوصل الى نتائج تسر الاسرة الصحفية والشعب العراقي والبصري للوصول الى الجناة المتسببين بمقتل الصحفيين".

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